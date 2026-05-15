Блогер Ван Бинбин умерла после поста «Я ухожу»

Китайский блогер Ван Бинбин два года рассказывала о борьбе с раком шейки матки

Китайская блогер Ван Бинбин скончалась в 29 лет через день после прощального поста «Я ухожу». О болезни она открыто рассказывала два года, сообщает «Царьград» .

В 2023 году Ван Бинбин узнала о раке шейки матки на последней стадии. После курса химиотерапии наступила ремиссия, однако в 2025 году болезнь вернулась, и организм не справился.

Понимая, что времени осталось немного, блогер решила исполнить давнюю мечту и устроила «свадьбу с собой». О своем состоянии она откровенно рассказывала подписчикам, число которых к концу жизни превысило 500 тысяч.

За день до смерти Ван Бинбин опубликовала прощальное сообщение.

«Я ухожу. Возможно, мы больше не увидимся. Я не могу с этим смириться», — написала Бинбин.

Пост вызвал широкий отклик у аудитории. История блогера стала символом мужества и принятия неизбежного.

