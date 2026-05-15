Блогер Ван Бинбин умерла после поста «Я ухожу»
Фото - © CGTN на русском/VK
Китайская блогер Ван Бинбин скончалась в 29 лет через день после прощального поста «Я ухожу». О болезни она открыто рассказывала два года, сообщает «Царьград».
В 2023 году Ван Бинбин узнала о раке шейки матки на последней стадии. После курса химиотерапии наступила ремиссия, однако в 2025 году болезнь вернулась, и организм не справился.
Понимая, что времени осталось немного, блогер решила исполнить давнюю мечту и устроила «свадьбу с собой». О своем состоянии она откровенно рассказывала подписчикам, число которых к концу жизни превысило 500 тысяч.
За день до смерти Ван Бинбин опубликовала прощальное сообщение.
«Я ухожу. Возможно, мы больше не увидимся. Я не могу с этим смириться», — написала Бинбин.
Пост вызвал широкий отклик у аудитории. История блогера стала символом мужества и принятия неизбежного.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.