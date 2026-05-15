«Вы, русские, только и умеете терпеть»: оскорблявшая россиян вернула гражданство

Жительница Сургута, оскорбившая русских, вернула себе гражданство РФ, которое у нее ранее отобрали, сообщает Ura.ru .

В 2022 году сосед женщины разместил видео, в котором показано, как ее дети ломают лифт. Конфликт в итоге перерос в оскорбления и угрозы.

«Вы, русские, только умеете терпеть и писать сообщения. Пусть хоть одна тварь подойдет на улице, я вас всех тут разобью», — пригрозила женщина.

Суд тогда признал горожанку виновной в возбуждении ненависти. Ее приговорили к трем годам условно и лишили гражданства РФ. После этого женщина извинилась перед жителями Сургута и стала обжаловать решение в Ханты-Мансийском райсуде.

В итоге в суде установили, что гражданство страны женщина получила в детстве и не приносила присягу, нарушение которой стало основанием для прекращения гражданства на предыдущем заседании. В феврале суд удовлетворил ее иск, а апелляция позже признала решение законным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.