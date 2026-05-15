Минсельхоз Крыма не прогнозирует снижения урожая

Денис Кратюк: дожди не повлияли на посевы и завязь в Крыму

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявил, что осадки не оказали негативного влияния на посевы и плодовые культуры. Прогнозы по урожаю 2026 года сохраняются, сообщает Крымское информационное агентство .

Минсельхоз Крыма не зафиксировал ухудшения состояния посевов из-за дождей. Прогноз по урожаю остается прежним, к уборочной кампании планируют приступить ближе к июню.

Денис Кратюк сообщил, что текущий гидротермальный режим благоприятен для аграриев. У зерновых идет ключевая фаза — налив зерна, культуры находятся в стадии молочно-восковой спелости. Дожди в этот период способствуют развитию растений.

«Цветение всех основных культур (яблони, персика, черешни) завершено. Текущие дожди не оказывают влияния на уже сформировавшуюся завязь. В период цветения, напротив, аграрии нуждались в большем количестве солнечных дней для стабильного лета пчел и качественного опыления», — сообщил министр.

По его словам, гибель цветков косточковых составила 30–40%, однако для получения товарного урожая достаточно сохранности 20–27%. Объективного ущерба от заморозков не отмечается. Увлажнение почвы находится в пределах нормы, мониторинг ситуации продолжается.

