Паводок 2026 года увеличил запас воды в Астраханской области

В Астраханской области весенний паводок 2026 года превысил средние показатели и создал условия для восстановления рыбных запасов, сообщает «Бриф24» .

В правительстве региона заявили, что после нескольких лет маловодия ситуация изменилась. По данным властей, объем весеннего половодья составил 114 кубических километров, что выше средних многолетних значений в 104–105 кубических километров.

«Последние пять лет водные экосистемы региона существовали в условиях маловодия, причем 2025 год стал исключительно маловодным. Первоначальные прогнозы на второй квартал предполагали объем стока не более 60 км³. Благодаря усилиям губернатора Игоря Бабушкина, работе руководствуа Росрыболовства и Федерального агентства водных ресурсов, а также сложившейся гидрометеорологической и водохозяйственной обстановке текущее половодье благоприятно по объему поступающей воды», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Власти подчеркнули, что увеличение объема воды способствует естественному воспроизводству водных биоресурсов и восстановлению рыбных запасов в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.