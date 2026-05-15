Астраханский ГПЗ остановил выпуск топлива после атаки БПЛА

Reuters сообщил о пожаре и приостановке производства на астраханском ГПЗ

Астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство дизельного топлива и бензина из-за пожара, возникшего 13 мая после атаки БПЛА. Об этом со ссылкой на источники в промышленности сообщило агентство Reuters.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил, что возгорание произошло из-за падения фрагментов дрона. Пострадавших нет.

По оценкам отраслевых источников, восстановление производственных процессов может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. При этом предприятие лишь недавно вернулось к полноценной работе после длительной остановки в сентябре прошлого года.

