Петербург выпустит 25 тысяч «Подорожников» к 150-летию университета Макарова

В Петербурге выпустят 25 тысяч транспортных карт «Подорожник» к 150-летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Продажи стартуют 19 мая, сообщает «Бриф24» .

Лимитированный тираж поступит в кассы Петербургского метрополитена и точки реализации проездных билетов. Стоимость одной карты составит 90 рублей, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова находится в ведении Росморречфлота и считается одним из ведущих отраслевых вузов страны. Учебное заведение более века готовит специалистов для морского и речного транспорта.

Тематические серии «Подорожника» выпускают в Петербурге уже в третий раз. Город традиционно называют морской столицей России: в Ленинградской области размещено Главное командование ВМФ, проходят военно-морские парады, работают крупные судостроительные предприятия и торговые порты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.