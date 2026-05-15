Подмосковье получило 9,6 млрд руб от аренды и продажи земли

Доходы от аренды и продажи муниципальной недвижимости в Подмосковье за четыре месяца 2026 года составили 9,6 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, чем годом ранее. План по поступлениям выполнен на 30% от годового объема в 31,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Наибольшие поступления в апреле обеспечили Одинцовский городской округ — 166 млн рублей, Истра — 155 млн рублей и Мытищи — 154 млн рублей. В министерстве отметили, что рост доходов связан с работой муниципалитетов и проведением прозрачных конкурентных процедур комитетом по конкурентной политике Московской области.

В апреле в Балашихе продали нежилое помещение на улице Парковая площадью 164,4 кв. м. Начальная цена составляла 6,678 млн рублей, однако по итогам 17 шагов аукциона и участия пяти претендентов она выросла до 12,354 млн рублей.

В Пушкине на торгах предоставили в аренду участок площадью 9 884 кв. м в деревне Кощейково для строительной промышленности. Бюджет округа получит более 17 млн рублей. В Одинцове реализовали два участка под ИЖС: 1 500 кв. м в Больших Вяземах — более чем за 6 млн рублей и 1 000 кв. м в Назарьево — более чем за 4,3 млн рублей.

Информация о доступных объектах и предстоящих торгах размещена на портале ЕАСУЗ, где можно подать заявку и участвовать в аукционах онлайн. Такой формат обеспечивает прозрачность процедур и расширяет круг участников рынка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.