Циклон с юга принесет в Петербург дожди 15 мая

сегодня в 15:45

Синоптик Михаил Лес сообщил о снижении давления и дождях в Петербурге

В четверг, 15 мая, северная периферия южного циклона закроет небо над Петербургом и принесет кратковременные дожди во второй половине дня, сообщает «Бриф24» .

По словам синоптика Михаила Леса, циклон, выходящий в центральные области Европейской России, постепенно затянет город плотной облачностью. Осадки ожидаются после полудня.

Температура останется в пределах климатической нормы.

«Температура воздуха +15…+17°, в Ленинградской области +12…+17°, на востоке до +21°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал он в Telegram-канале.

В субботу в регионе также прогнозируются кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут +9…+11 градусов, днем — +15…+17 градусов.

