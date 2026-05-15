Депутаты Воскресенска оценили работу комплекса da Vinci в больнице

Депутаты городского округа Воскресенск посетили хирургическое отделение Воскресенской больницы и оценили оснащение учреждения современным оборудованием. Особое внимание они уделили роботизированному комплексу da Vinci, на котором уже провели сотни операций. О визите сообщила пресс-служба администрации горокруга.

Главной целью визита стала проверка реализации одного из пунктов народной программы партии «Единая Россия» — оснащения медучреждений современным оборудованием. Депутаты ознакомились с работой роботизированного хирургического комплекса da Vinci, который используют для проведения сложных операций, включая удаление грыж и реконструктивные вмешательства.

«Уже проведено 300 подобных операций. Комплекс позволяет проводить их с ювелирной точностью: система транслирует трехмерное изображение операционного поля в 10-кратном увеличении, а манипуляторы робота исключают физический тремор рук хирурга», — рассказал руководитель хирургической службы и Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки ГБУЗ МО «Воскресенская больница», врач-хирург высшей категории Владислав Бурдаков.

Он добавил, что ежегодно больница получает новое оборудование, а врачи и медперсонал проходят обучение. Только в 2025 году учреждение получило технику на сумму более 628 млн рублей.

«В основе народной программы «Единой России» лежит повышение качества жизни. Его ключевые составляющие — поставки современного оборудования и врачебное мастерство. Благодарю специалистов за вклад в благополучие жителей», — отметил руководитель фракции в совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Операции с применением комплекса da Vinci проводят бесплатно по полису ОМС. Для госпитализации необходимо обратиться к лечащему врачу и получить направление по форме 057/у.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.