«Ты что, дебил, творишь?!» Мужик пропарил раскаленным веником приятеля в бане
Медик Раиса (имя изменено) в своем блоге рассказала о случае из практики о термическом ожоге в бане.
Двое мужчин парились в бане. Отдых сопровождался застольем с алкоголем, пока веники запаривались.
И вот, по словам Раисы, мужчины отправились в парную уже навеселе. Один из них взял веники из кипятка и этой же водой облил приятеля, а потому ударил вениками по спине. Пострадавший взвыл от боли и с криками «Ты что, дебил, творишь?!» помчался в бочку с ледяной водой.
Пока друзья ждали вызванную скорую помощь они еще добавили в организм спиртного «для анестезии».
Как уточнила медик, врачи обработали ожог, дали пострадавшему обезболивающее и доставили в больницу.
