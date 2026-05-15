Капремонт Востряковского лицея в Домодедове завершен на 50%

Капитальный ремонт Востряковского лицея № 1 продолжается в микрорайоне Авиационный в Домодедове. Строительная готовность здания составляет 50%, открыть обновленное учреждение планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по адресу: площадь Гагарина, 5. На объекте задействованы 76 строителей и две единицы техники. Подрядчик выполняет фасадные и отделочные работы, обустраивает входную группу, монтирует инженерные коммуникации и проводит электромонтаж.

Здание лицея построено в 1965 году, его площадь составляет 6605,4 кв. м. Проектом предусмотрены внутренние отделочные работы, замена всех инженерных систем и сантехники, модернизация пищеблока, обновление систем пожарной безопасности и видеонаблюдения. Также благоустроят прилегающую территорию и закупят новую мебель и оборудование.

Капремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного учреждения запланировано к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.