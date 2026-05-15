НЭО высадил миндаль и клены в дендропарке на «Волхонке»

Второй этап создания дендропарка на КПО «Волхонка» стартовал под Петербургом

Невский экологический оператор начал второй этап создания дендропарка на КПО «Волхонка» под Петербургом, высадив деревья и кустарники в техногрунт из переработанной органики, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На территории комплекса в техногрунт, полученный методом тоннельного компостирования, высадили сирень, чубушник, калину, спирею, форзицию, миндаль, ели, дальневосточные клены и европейский граб. Также пересадили саженцы каштана, сердцевидного ореха, красного дуба и клена полевого, посеянные осенью 2023 года в экспериментальный грунт.

Проект демонстрирует принцип замкнутого цикла: органические отходы перерабатывают в материал для озеленения, рекультивации и ландшафтных работ. Площадка стала базой для исследований с участием ботаников, экологов, студентов профильных вузов и представителей экосообщества.

«На втором этапе проекта по созданию дендропарков на территориях КПО мы высаживали в почвогрунт, полученный компостированием органических отходов, более широкое разнообразие видов древесных растений, чем 2,5 года назад… Таким образом, КПО „Волхонка“ будет одним из первых мест на Северо-Западе России, где можно будет полюбоваться на эти новые для нас высокодекоративные породы деревьев», — рассказал старший научный сотрудник Ботанического института РАН Дмитрий Суслов.

Следующим этапом станет запуск экспериментальной площадки в зоне НИОКР на КПО «Островский». Летом 2025 года НЭО и Санкт-Петербургский лесотехнический университет договорились о совместных исследованиях безопасности и эффективности техногрунта.

