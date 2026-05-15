Воскресенск собрал около 4 тонн макулатуры на экоакции

Экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» прошла 14 мая в городском округе Воскресенск. Жители, волонтеры и сотрудники учреждений собрали около 4 тонн вторсырья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор макулатуры организовали сотрудники и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» совместно с управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью округа. Акция прошла в рамках всероссийского проекта, направленного на привлечение внимания к утилизации отходов и сохранению лесных ресурсов.

К инициативе присоединились школьники, студенты, сотрудники администрации, представители образовательных и культурных учреждений. Общими усилиями участники собрали около 4 тонн макулатуры, что свидетельствует о высокой экологической ответственности жителей округа.

«Важно помнить, что каждая тонна сданной бумаги — это не просто вторсырье, отправленное на переработку. Это реальный, ощутимый вклад в сохранение окружающей среды», — отметили организаторы.

Акция стала еще одним шагом в развитии экологической культуры и бережного отношения к природным ресурсам в Воскресенске.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.