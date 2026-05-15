В Егорьевске 23 мая откроется выставка работ Игоря Грабаря

Выставка «Моя жизнь», посвященная Игорю Грабарю, начнет работу 23 мая в Егорьевском историко-художественном музее. Проект представит картины из ведущих музеев страны и материалы о жизни и творчестве художника. Экспозиция продлится до 6 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставочный проект раскрывает многогранный талант Игоря Грабаря — живописца, искусствоведа и реставратора, одного из ярких представителей отечественного импрессионизма и ключевой фигуры русского искусства первой половины XX века. В экспозицию вошли произведения из фондов Государственной Третьяковской галереи, музея-заповедника «Абрамцево», Музея русского импрессионизма, а также работы из личной коллекции потомков художника. Посетители увидят известные полотна мастера, произведения раннего периода и архивные материалы из собрания Егорьевского музея.

Выставку дополнили информационные стенды о творческом пути художника, предоставленные посольством России в Словакии. Егорьевский музей также участвует в передвижной выставке «Великий сын русинского народа – русский художник Игорь Грабарь», которая проходит по городам Словакии.

Проект имеет особое значение для Егорьевска. Именно здесь будущий художник впервые начал писать маслом под влиянием преподавателя местной мужской прогимназии И. М. Шевченко. В автобиографической книге «Моя жизнь» Грабарь с теплотой вспоминал этот период и отмечал, что считал егорьевцев своими земляками. Выставка рассчитана на посетителей старше 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.