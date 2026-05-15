«Вид папуасов»: бизнесмен Стерлигов раскритиковал выпускниц за яркий макияж

Предприниматель Герман Стерлигов резко высказался о современных выпускницах и их внешнем виде. Он заявил, что яркий макияж и вызывающая одежда свидетельствуют о духовном упадке, сообщает «Абзац» .

Бизнесмен подверг критике школьниц, которые делают яркий макияж на выпускной. По его мнению, такой образ можно сравнить с представителями «первой древнейшей профессии» и «раскрашенными папуасами».

«Можно только пожалеть тех девочек. Вернее, не девочек, а шлюх. Внешнее проявление этого безбожного скотства — это вид папуасов, раскрашенных, обколотых наколками различными, в серьгах и в пирсинге», — пояснил он.

Стерлигов также заявил, что вульгарный макияж и откровенная одежда свидетельствуют о глубоком духовном упадке. Отдельно он высказался о составе косметики, предположив, что в индустрии красоты используют биологические материалы, полученные в результате абортов.

Ранее предприниматель заявлял, что отсутствие длинных волос или платка и современная мода на стрижки сопоставимы с извращением, а женщин с такой внешностью называл «безбожными дурами». По его словам, в прошлом длинная коса указывала на незамужний статус и целомудрие девушки.

