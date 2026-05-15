Верующим запретили ссориться и давать в долг 15 мая

Православная церковь 15 мая чтит память святителя Афанасия Великого — архиепископа Александрийского и защитника учения о Божественности Христа. В этот день верующим советуют трудиться и избегать ссор, сообщает «Царьград» .

Святитель Афанасий Великий жил в IV веке и более 20 лет провел в изгнании за борьбу с арианством. Он участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, где отстаивал учение о Божественности Христа. За 46 лет служения его пять раз лишали кафедры, однако он продолжал писать богословские труды и поддерживать верующих.

В день памяти святого принято посещать храм, молиться об укреплении веры, защите от сомнений и несправедливых обвинений, а также об исцелении от тяжелых болезней и уныния. Афанасия считают покровителем богословов, ученых и учащихся.

15 мая поощряется усердный труд — физический и умственный. В народе верили, что работа в этот день приносит достаток на полгода вперед. Принято проявлять гостеприимство, однако давать деньги или вещи в долг не рекомендуется.

Запрещено вступать в ссоры, сквернословить, проявлять гордыню, осуждать других и предаваться праздности. Ропот и уныние также считались плохой приметой.

В народном календаре дату называли «барыш-днем». Громкое пение соловья сулило скорое лето и ясную погоду.

