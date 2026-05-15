Минимум один БПЛА залетел на территорию Финляндии

Рано утром 15 мая оборонительные силы Финляндии получили сообщение о дронах, которые залетели на территорию страны. Минимум один БПЛА обнаружили между Хельсинки и Порвоо, сообщает издание Yle .

В воздух подняли истребители Hornet ВВС Финляндии. Власти получали сообщения о дронах в течение всего утра. Жителей Уусимаа попросили держаться подальше от окон и находиться в помещениях.

Утром власти провели совещание городских служб. В течение часа угроза беспилотников миновала.

Начальник спасательной службы МВД Киммо Кохвакка заявил, что на территорию страны залетел минимум один дрон. Для региона Уусимаа выпустили экстренное предупреждение, потому что здесь проживает более миллиона человек.

