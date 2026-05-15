Израиль опасается потери помощи США из-за сделки с Ираном

Израильские власти опасаются, что возможная сделка президента США Дональда Трампа с Ираном может привести к сокращению американской помощи. Речь идет о ежегодных 3,8 млрд долларов на оборону, сообщает aif.ru .

Телеканал CNN со ссылкой на израильские источники сообщил, что в Иерусалиме опасаются заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном без учета ключевых требований Израиля. В частности, речь идет о риске сделки, которая затронет только ядерную программу Ирана и обойдет вопросы баллистических ракет и поддержки прокси-структур.

«Главная проблема заключается в том, что Трамп устанет от переговоров и заключит сделку, любую сделку, с уступками в последнюю минуту», — сказал один израильский источник.

По данным CNN, такое соглашение может снизить санкционное давление на Иран и укрепить позиции его руководства. Это усиливает разногласия между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов пояснил, что Израиль также обеспокоен истечением десятилетнего закона о поддержке, принятого при Бараке Обаме.

«Израиль опасается, что, когда закончится десятилетний закон о поддержке страны, принятый еще во время бывшего президента США Барака Обамы, он не будет пролонгирован. Соответственно, эти 3,8 млрд долларов в год, которые Израиль получает на свою оборону, могут быть или урезаны, или вообще аннулированы. Израиль считает, что пока он ведет войны, демонстрирует Соединенным Штатам, что находится под постоянной угрозой, то у них больше шансов на получение помощи, грантов и так далее», — пояснил эксперт.

По действующему соглашению США выделяют Израилю 38 млрд долларов до 2028 года включительно, при этом значительная часть средств направляется на закупку американского вооружения.

