Месяц без еды и воды: квартиранты бросили кошку и уехали

сегодня в 13:11

Квартиранты бросили кошку и съехали с жилья, животное нашли через месяц

Недобросовестные арендаторы квартиры съехали с жилья, но оставили там кошку, ничего не сказав хозяевам, рассказала россиянка Варвара (имя изменено) в своем блоге.

По ее словам, хозяева квартиры живут в другом городе. Они приехали готовить жилье к следующим арендаторам и нашли в квартире живую кошку.

Как подчеркнула Варвара, животное было сильно истощено. Как кошка питалась — неизвестно, но воду, видимо, пила из унитаза. На вид ей примерно года два.

Сейчас истощенное животное хотят спасти и найти ему дом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.