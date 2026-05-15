Месяц без еды и воды: квартиранты бросили кошку и уехали
Недобросовестные арендаторы квартиры съехали с жилья, но оставили там кошку, ничего не сказав хозяевам, рассказала россиянка Варвара (имя изменено) в своем блоге.
По ее словам, хозяева квартиры живут в другом городе. Они приехали готовить жилье к следующим арендаторам и нашли в квартире живую кошку.
Как подчеркнула Варвара, животное было сильно истощено. Как кошка питалась — неизвестно, но воду, видимо, пила из унитаза. На вид ей примерно года два.
Сейчас истощенное животное хотят спасти и найти ему дом.
