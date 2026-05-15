На ярмарке в Нижнем Новгороде завесили от гостей экспозицию фотографа Гронского

На ярмарке «Контур» в Нижнем Новгороде завесили от посетителей экспозицию фотографа Александра Гронского. Об этом рассказал в своем блоге сам фотограф.

Посетители ярмарки заметили, что все работы висят на стенах, но увидеть их нельзя из-за белых листов бумаги, которыми их закрыли.

Почему снимки закрыты, неизвестно. Посетители размещают фото закрытых работ в своих блогах и отмечают на них фотографа, также они поясняют, что рассмотреть снимки нет никакой возможности.

Ярмарка «Контур» проводится ежегодно в мае. Она уже стала одной из ключевых точек встречи галерей, художников, коллекционеров и институций, работающих с графикой и представляющих разные поколения и художественные подходы.

Александр Гронский — российский фотограф. Его работы выставлялись в галереях по всему миру (Москва, Нью-Йорк, Париж, Амстердам и т. д.). Также он получал гран-при и был лауреатом различных конкурсов.

