Политолог Панкратов оценил скандал с Макроном во Вьетнаме

Эксперт считает, что скандал с Макроном не приведет к отставке президента

Политолог Руслан Панкратов заявил, что скандал с пощечиной Эммануэлю Макрону во Вьетнаме не станет для него политическим приговором, пишет aif.ru .

Западные СМИ ранее сообщили, что во время визита во Вьетнам президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от первой леди Брижит. По данным Le Parisien со ссылкой на журналиста Флориана Тардифа, ссора произошла после того, как супруга якобы увидела в телефоне мужа переписку с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

Руслан Панкратов отметил, что «дело Макрона» не сопоставимо с крупными политическими кризисами вроде скандала «Клинтон — Левински» и не приведет к институциональным последствиям.

«Макрон де-юре уже в финальной фазе своего политического цикла, ему не нужно переизбираться… История работает в логике накопления „мемов“ о „внепротокольной“ стороне президента. Привязка теперь к конкретной женщине и к конкретным формулировкам в переписке цементирует в массовом сознании образ не просто семейной „перепалки“, а ревности на почве реальной, персонализированной симпатии. В глазах партнеров по ЕС и НАТО это останется пикантной, но бытовой историей», — пояснил политолог.

По его словам, оппозиция сможет использовать ситуацию лишь для критики элит и ироничных выпадов.

«Более того, сам Макрон при желании может даже конвертировать эту ситуацию в образ „живого человека со сложной личной жизнью“, что французская публика зачастую воспринимает легче, чем непопулярные реформы», — заключил Панкратов.

Представители Брижит Макрон опровергли связь инцидента с актрисой и заявили, что первая леди не проверяла телефон супруга. Фарахани также отвергла информацию о переписке.

