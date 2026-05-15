В Карелии спасли истощенного нерпенка, найденного под камнем

Детенышу нерпы, найденному в Карелии, не хватало около 60% нормального веса

В поселке Харвия в Карелии местные жители нашли под камнем ослабленного детеныша ладожской нерпы. Животное доставили в центр реабилитации, сообщает 360.ru .

Нерпенка заметили во время прогулки на берегу и сообщили о находке специалистам. На место прибыл волонтер, который перевез животное в центр помощи.

Основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская рассказала, что детеныш находился в тяжелом состоянии. У него диагностировали сильное истощение и обезвоживание, а также заражение паразитами. По оценке специалистов, нерпенку не хватало около 60% нормального веса для его возраста.

Сейчас животное находится под наблюдением. Андриевская отметила, что прогнозы станут понятны через одну-две недели после первых этапов лечения и реабилитации.

Ранее, в марте, в Лахденпохском районе у острова Кильпола спасли новорожденную ладожскую нерпу, оставшуюся без матери и переохладившуюся под дождем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.