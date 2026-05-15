Минкультуры и ДОМ.РФ создают единую информационную платформу

В ходе второго дня форума «ГОСЗАКАЗ» на специальной сессии, организованной Минкультуры России и ПАО «ДОМ.РФ», обсудили внедрение инвестиционных механизмов для восстановления памятников истории. Главным инфраструктурным проектом станет создание общероссийской цифровой платформы, сообщили организаторы форума.

Руководитель реализации отраслевых программ подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Екатерина Добродеева, раскрыла назначение будущей системы.

По ее словам, платформа призвана агрегировать разрозненные сведения об объектах культурного наследия, которые сегодня рассредоточены по множеству государственных информационных систем.

Одним из ключевых драйверов привлечения внебюджетного финансирования может стать крупный бизнес. Сергей Ситяков, менеджер по работе с ключевыми партнерами в направлении недвижимости с торгов, Циан, рассказал о новом векторе работы компании, запущенном в 2024 году. Речь идет об интеграции объявлений с электронных торгов напрямую в витрину сервиса.

«С 2024 года Циан развивает направление недвижимости с торгов. Мы интегрировали объявления с электронных площадок напрямую в нашу платформу — теперь более 20 млн пользователей могут легко находить такие объекты. Это расширяет базу объявлений и упрощает поиск инвесторов. Сегодня на Циане размещено свыше 29 тыс. актуальных лотов от крупнейших торговых площадок, банков и госорганизаций, и интерес пользователей к ним высок. Одно из перспективных направлений масштабирования проекта — работа с объектами культурного наследия. Их размещение на Циане поможет привлечь инвесторов для восстановления — а значит, сохранить исторический облик зданий и улучшить городскую среду», — сообщил Сергей Ситяков.

Второй день форума также включал традиционные обходы экспозиций и деловые дискуссии. Участники представили прорывные проекты регионов и технологические новации, а главной задачей прямого диалога власти, производителей и потребителей оставалось достижение технологического суверенитета страны.