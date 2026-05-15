Украина оказалась единственным государством, где официальный язык ООН запретили применять в разных сферах жизни. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что разные представители Запада, взаимодействующие с Украиной, не упоминают о том, что нужно соблюдать общецивилизационные правила по отношению к языку и религии.

В арабских государствах нет проблемы с ивритом. В Израиле отсутствуют проблемы с арабским и фарси.

«Куда ни посмотрите по миру, где сосуществуют различные религии, различные традиции и цивилизации, а вот на Украине такое возможно», — отметил глава МИД РФ.

Совещание министров иностранных дел государств БРИКС идет в Нью-Дели 14–15 мая. В нем участвует глава МИД России Сергей Лавров.

