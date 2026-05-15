В Уфе беспилотник попал в пожарную машину на глазах у мэра

сегодня в 14:21

Беспилотник врезался в машину пожарной службы в Уфе

Беспилотник врезался в машину противопожарной службы в Уфе Республики Башкортостан, когда технику осматривали перед исполняющим обязанности мэра Сергеем Кожевниковым. Пострадавших нет, сообщает Baza .

Осмотр планировали снять на видео с беспилотника, однако оператор внезапно утратил над ним контроль.

Сперва БПЛА чуть не врезался в строй огнеборцев. Потом ударил по одной из пожарных машин.

Повреждения получил только беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.