В Уфе беспилотник попал в пожарную машину на глазах у мэра
Беспилотник врезался в машину противопожарной службы в Уфе Республики Башкортостан, когда технику осматривали перед исполняющим обязанности мэра Сергеем Кожевниковым. Пострадавших нет, сообщает Baza.
Осмотр планировали снять на видео с беспилотника, однако оператор внезапно утратил над ним контроль.
Сперва БПЛА чуть не врезался в строй огнеборцев. Потом ударил по одной из пожарных машин.
Повреждения получил только беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал.
