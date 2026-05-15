В Подмосковье напомнили о риске падения детей из окон

С начала теплого сезона в Московской области фиксируется рост несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. Один из таких инцидентов произошел в Люберцах. Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа и оказался на козырьке подъезда. Мать заметила его отсутствие лишь спустя 40 минут. Ребенок получил ушибы и остался жив благодаря быстрой реакции прохожих.

По данным за 2025 год, с мая по сентябрь в регионе зафиксировали 55 случаев выпадения детей из окон, в том числе с летальным исходом и тяжелыми травмами. С начала мая этого года зарегистрировано уже пять подобных происшествий — в Балашихе, Химках, Наро-Фоминском городском округе и Серпухове.

Специалисты напоминают, что москитные сетки не выдерживают вес ребенка и создают ложное чувство безопасности. На окна следует устанавливать специальные замки и блокираторы, а мебель необходимо отодвинуть от подоконников. Нельзя оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами — большинство падений происходит за считанные секунды. Родителям также рекомендуют регулярно объяснять детям правила безопасности и использовать детские режимы открытия створок.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.