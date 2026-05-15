Геркус оценил шансы «Факела» и «Родины» в РПЛ

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал перспективы «Факела» и «Родины» в новом сезоне Российской премьер-лиги. По его мнению, повторить результат «Балтики» будет крайне трудно, сообщает Metaratings.ru .

«Факел» и «Родина» напрямую вышли в Российскую премьер-лигу по итогам 33-го тура Лиги PARI.

Илья Геркус отметил, что у воронежского клуба сильное руководство и стабильные перспективы в элите.

«У „Факела“ очень хорошие руководители, зрелые, с большим опытом. С ними клуб надолго останется в РПЛ. Интересная команда, туда интересно ездить, болельщики любят клуб», — сказал Геркус.

О перспективах «Родины» он высказался осторожно и подчеркнул уникальность успеха «Балтики».

«Что касается „Родины“, я этот проект не очень хорошо знаю. Не думаю, что кто-то в ближайшее время повторит успех „Балтики“. Это было неординарное событие. Огромная заслуга Андрея Талалаева, его штаба, руководства. Они смогли вывести команду Первой лиги на новый уровень, на топ уровень. Браво! Команда играет с топами РПЛ, никого не боится. Даже самой „Балтике“ будет сложно повторить это в будущем. Было бы фантастикой занять третье место, обойти все московские клубы с их бюджетами», — заявил Геркус.

«Родина» дебютирует в высшем дивизионе. Клуб основан в 2015 году. «Факел» вернулся в РПЛ спустя год после вылета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.