Желание попасть в тюрьму: названа возможная причина нападения с ножом на девочку

Стали известны подробности о личности 21-летнего жителя Подмосковья, задержанного за нападение на 7-летнюю девочку в Наро-Фоминском городском округе. Выяснилось, что нападавший проживал в том же поселке, что и пострадавшая, в благополучной и полной семье менеджеров одного из маркетплейсов, сообщает « МК: срочные новости ».

Молодой человек не имел официальной работы из-за диагностированного у него психического расстройства. Первые признаки заболевания проявились еще в подростковом возрасте после смены школы, однако юноша смог успешно окончить 9 классов. Он неоднократно проходил лечение в специализированных клиниках под наблюдением врачей.

Во время последней госпитализации у пациента сформировалась навязчивая и пугающая идея. Он решил, что вылечить недуг ему помогут не медики, а тюремное заключение.

Родственники и врачи связывали такие опасные умозаключения с побочным эффектом от принимаемых препаратов. Они пытались переубедить парня, но он остался непреклонен в своем желании попасть за решетку.

14 мая молодой человек остался дома один. Его поведение не вызывало у близких никаких опасений. Как именно юноша взял нож и покинул дом, никто не заметил. Спустя некоторое время после совершения преступления он сам в панике позвонил родителям и сообщил о случившемся.

В настоящий момент по решению суда задержанный арестован на два месяца и находится в СИЗО. Близкие родственники хотят доказать его полную недееспособность.

Вечером 14 мая парень ударил девочку ножом в лицо. Ей семь лет. Ребенка госпитализировали с ранением в щеки и висок, а также ссадинами. Она находится в состоянии средней тяжести.

