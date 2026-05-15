В Коломне в 2026 году отремонтируют 178 подъездов

В 2026 году в Коломне планируют отремонтировать 178 подъездов в многоквартирных домах, из них 116 — при поддержке регионального бюджета. Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Департамент городского хозяйства подготовил план ремонта на следующий год. По 116 подъездам документация находится на завершающей стадии: специалисты оценивают достоверность сметной стоимости в ГАУ МО «Мособлгосэкспертизе». После прохождения экспертизы подрядчики приступят к работам.

«Сейчас по этим объектам завершается активная фаза подготовки технической документации, проводится оценка достоверности сметной стоимости в ГАУ МО „Мособлгосэкспертизе“. После чего начнутся ремонтные работы», — рассказал 14 мая генеральный директор ООО «ДГХ» Алексей Резников.

Еще 62 подъезда приведут в порядок за счет средств, которые жители ежемесячно вносят на содержание и ремонт домов. Работы уже начались по ряду адресов, в том числе в доме № 22/21 на улице Черняховского, доме № 7 по улице Черняховского, доме № 13 по Окскому проспекту и доме № 2 по улице Леваневского. Полностью завершен ремонт в доме № 43 на проспекте Кирова.

«Перечень работ в каждом случае свой, его обязательно согласовывают с советом дома. Обычно это косметический ремонт, но если нужно, рабочие чинят перила, восстанавливают тамбурные двери, меняют освещение, почтовые ящики или окна», — пояснил Алексей Резников.

В 2025 году департамент отремонтировал 38 подъездов. Новый план стал продолжением программы по формированию комфортной городской среды в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.