Госдума избрала Яну Лантратову омбудсменом РФ
Госдума избрала главу комитета по развитию гражданского общества Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. За нее проголосовал 301 депутат, сообщает Общественное Телевидение России.
Полномочия Татьяны Москальковой завершились 21 апреля 2026 года после второго пятилетнего срока. Кандидатуру Лантратовой выдвинула «Справедливая Россия», ее поддержали «Единая Россия» и «Новые люди». От КПРФ баллотировался Артем Прокофьев, от ЛДПР — Иван Сухарев.
После избрания Лантратова принесла присягу. Она заявила, что приоритетом станет работа с обращениями граждан, в том числе по трудовым и жилищным вопросам, защите детей-сирот, инвалидов, участников СВО и их семей.
«Главное для меня — помочь каждому, кто обратился. В своей работе буду самым внимательным образом рассматривать каждое обращение», — сказала Лантратова.
Яна Лантратова родилась 14 декабря 1988 года в Ленинграде. Окончила факультет журналистики СПбГУ, получила юридическое образование в РАНХиГС и диплом МПГУ по психологии и педагогике.
Работала на телевидении и в сфере PR, создала общественную организацию Stars center. В разные годы входила в СПЧ при президенте, работала в аппарате президента и Минэкономразвития. В 2021 году избралась в Госдуму от Челябинской области, была замруководителя фракции «Справедливая Россия» и возглавила комитет по развитию гражданского общества.
