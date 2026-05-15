Госдума избрала Яну Лантратову омбудсменом РФ

Госдума избрала главу комитета по развитию гражданского общества Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. За нее проголосовал 301 депутат, сообщает Общественное Телевидение России .

Полномочия Татьяны Москальковой завершились 21 апреля 2026 года после второго пятилетнего срока. Кандидатуру Лантратовой выдвинула «Справедливая Россия», ее поддержали «Единая Россия» и «Новые люди». От КПРФ баллотировался Артем Прокофьев, от ЛДПР — Иван Сухарев.

После избрания Лантратова принесла присягу. Она заявила, что приоритетом станет работа с обращениями граждан, в том числе по трудовым и жилищным вопросам, защите детей-сирот, инвалидов, участников СВО и их семей.

«Главное для меня — помочь каждому, кто обратился. В своей работе буду самым внимательным образом рассматривать каждое обращение», — сказала Лантратова.

Яна Лантратова родилась 14 декабря 1988 года в Ленинграде. Окончила факультет журналистики СПбГУ, получила юридическое образование в РАНХиГС и диплом МПГУ по психологии и педагогике.

Работала на телевидении и в сфере PR, создала общественную организацию Stars center. В разные годы входила в СПЧ при президенте, работала в аппарате президента и Минэкономразвития. В 2021 году избралась в Госдуму от Челябинской области, была замруководителя фракции «Справедливая Россия» и возглавила комитет по развитию гражданского общества.

