Мать заявила о насилии над аутистом в школе Казани

Жительница Казани обвинила сотрудников школы №97 в психологическом и физическом насилии над 12-летним сыном с расстройством аутистического спектра. Записи с диктофона переданы в надзорные и следственные органы, сообщает «Челны Live» .

По словам матери, проблемы начались в феврале 2026 года. После занятий ребенок нервничал и повторял: «Полиция, мама!», указывая на здание школы. Позже он стал искать поводы не ходить на уроки.

Женщина спрятала в одежде сына диктофон. На записях слышны крики и оскорбления. Сотрудница ресурсного класса говорила: «Включи мозг!», «Даже этого ты не можешь сказать», «Где окончание у тебя, бестолочь?». Мальчик также сообщил, что его щипали. По утверждению матери, у работницы нет профильного образования для работы с детьми с ОВЗ.

Первый диктофон исчез. Тогда родительница вшила второй в подгиб брюк. Утром устройство обнаружили при входе в школу и вызвали полицию. Женщина заявила, что охрана провела досмотр карманов, хотя такие действия вправе выполнять только сотрудники полиции. Позже в одежде нашли оба диктофона.

С середины марта ребенок не посещает занятия. Мать считает, что сын получил тяжелую психологическую травму. Школе направлен запрос.

