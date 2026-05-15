В Лобне благоустраивают пруд «Москвич» и сквер Депо

Благоустройство зоны отдыха у пруда «Москвич» и сквера Депо стартовало 15 мая в Лобне. Работы проверила рабочая группа во главе с руководителем муниципалитета Анной Кротовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе начались масштабные работы по обновлению двух общественных пространств. В этом году территории у пруда «Москвич» и в микрорайоне Депо планируют полностью преобразить и сделать более удобными для прогулок и отдыха.

«Уже в этом году обе площадки обретут современный облик и станут еще более комфортными для прогулок и досуга жителей. Особое внимание уделяем практичности и долговечности. Под всеми дорожками будут проложены дренажные трубы для эффективного водоотведения», — отметила Анна Владимировна.

На пруду «Москвич» специалисты прокладывают новые сети электроснабжения, демонтируют старые опоры освещения и готовят основание для пешеходных дорожек с садовым бордюром. Территорию очищают от мелколесья и аварийных деревьев, после чего здесь обустроят газон.

Для работ на воде задействуют плавучий экскаватор. На пруду создадут остров со смотровой площадкой, рядом откроют кафе с зоной отдыха, шезлонгами и причалом для проката лодок. К этому этапу подрядчик приступит на следующей неделе.

В сквере Депо рабочие формируют основания для новой сети пешеходных дорожек. Завершить благоустройство обеих территорий планируют до конца третьего квартала 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.