В Долгопрудном отремонтируют шесть дворов до августа

В Долгопрудном стартовал сезонный ремонт дворовых территорий. В шести дворах, где расположены 14 многоквартирных домов, обновят асфальт, бордюры и парковки на площади почти 42 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас работы ведутся по адресам: Лихачевский проспект, дом 74, корпус 2 — завершение намечено на 24 июня; Лихачевский проспект, дом 68, корпус 4. Затем подрядчик продолжит ремонт во дворах по адресам: Лихачевский проспект, дома 70, корпуса 2, 3 и 4, а также дом 68, корпус 5. Завершить этот этап планируют к 26 июля.

В июне и июле к программе присоединятся другие территории. Ремонт двора на Новом бульваре, дом 22, пройдет с 15 июня по 21 июля. На улице Академика Лаврентьева, у домов 23, 25, 27 и 29, работы запланированы с 16 июня по 15 августа. Во дворах на улице Молодежной, дома 8 и 10, обновление пройдет с 26 июня по 19 августа. В Институтском переулке, дом 6, ремонт выполнят с 1 июля по 15 августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.