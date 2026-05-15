Польша развернула 11 спутников для слежки за Россией

Польша ввела в строй первую боевую систему космической разведки и показала снимки российских объектов, сделанные со спутников. Данные теперь поступают в течение часов или минут, сообщает «Царьград» .

Польские военные получили возможность самостоятельно наблюдать за территорией России без привлечения союзников. Управление спутниковой системой ведется полностью из Польши.

Глава ICEYE Polska Витольд Виткович сообщил, что развертывание группировки прошло в рекордные сроки. Первый аппарат вывели на орбиту в конце 2025 года, а к маю 2026 года страна получила уже четыре устройства. Всего речь идет о создании сети из 11 спутников.

«Свежие снимки местности теперь поступают очень быстро», — отметил Виткович.

По его словам, если раньше данные ожидали около семи дней, то теперь информация обновляется в течение нескольких часов или даже минут.

Компания продемонстрировала возможности системы, опубликовав детальные снимки базы Северного флота в Гаджиево от 6 мая. Виткович подчеркнул, что группировка из десятков аппаратов устойчива к помехам: вывести из строя один спутник возможно, но нейтрализовать всю сеть значительно сложнее.

Военные считают, что собственная космическая разведка делает поле боя «прозрачным» и позволяет Варшаве не только получать данные от НАТО, но и делиться ими с партнерами.

