Польша развернула 11 спутников для слежки за Россией
Польша ввела в строй первую боевую систему космической разведки и показала снимки российских объектов, сделанные со спутников. Данные теперь поступают в течение часов или минут, сообщает «Царьград».
Польские военные получили возможность самостоятельно наблюдать за территорией России без привлечения союзников. Управление спутниковой системой ведется полностью из Польши.
Глава ICEYE Polska Витольд Виткович сообщил, что развертывание группировки прошло в рекордные сроки. Первый аппарат вывели на орбиту в конце 2025 года, а к маю 2026 года страна получила уже четыре устройства. Всего речь идет о создании сети из 11 спутников.
«Свежие снимки местности теперь поступают очень быстро», — отметил Виткович.
По его словам, если раньше данные ожидали около семи дней, то теперь информация обновляется в течение нескольких часов или даже минут.
Компания продемонстрировала возможности системы, опубликовав детальные снимки базы Северного флота в Гаджиево от 6 мая. Виткович подчеркнул, что группировка из десятков аппаратов устойчива к помехам: вывести из строя один спутник возможно, но нейтрализовать всю сеть значительно сложнее.
Военные считают, что собственная космическая разведка делает поле боя «прозрачным» и позволяет Варшаве не только получать данные от НАТО, но и делиться ими с партнерами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.