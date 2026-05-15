сегодня в 17:35

Росфинмониторинг внес Pussy Riot в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес скандальную группу Pussy Riot в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает газета « Известия ».

В декабре 2025 года Тверской районный суд столицы признал Pussy Riot* экстремистской организацией. Ее деятельность в РФ запрещена.

Решение вступило в силу в феврале 2026-го. До этого была подана апелляция.

Pussy Riot* — отечественная феминистская группа. Она появилась в 2011 году. Участницы группы организовывали публичные акции в общественных местах российской столицы.

*Группа Pussy Riot признана экстремистской организацией, запрещена в РФ и внесена Росфинмониторингом в соответствующий перечень.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.