Решение о признании Pussy Riot экстремистской организацией вступило в силу

В пятницу, 27 февраля, Московский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Тверского районного суда Москвы о признании группы экстремистской и запрете ее деятельности в России. Решение было оставлено без изменения и вступило в силу.

Pussy Riot* — российская феминистская панк-группа, основанная в 2011 году. Участницы коллектива проводили публичные акции в общественных местах Москвы. Наибольший резонанс получил так называемый «панк-молебен», устроенный в феврале 2012 года в храме Христа Спасителя.

После этой акции участницы группы были объявлены в розыск по подозрению в хулиганстве. Троих из них задержали и заключили под стражу. В августе 2012 года суд признал певиц виновными в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти, и приговорил их к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

* Группа внесена в перечень экстремистских организаций, а также запрещена в РФ.

