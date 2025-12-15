Суд в столице признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией
Фото - © Алексей Куденко/РИА Новости
Тверской райсуд Москвы удовлетворил административные исковые требования заместителя генерального прокурора РФ о признании объединения «Панк-группа Pussy Riot» экстремистской организацией, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Также деятельность панк-группы запрещена на территории Российской Федерации.
Ранее в реестр иноагентов попал адвокат скандальной группы Pussy Riot Дмитрий Захватов, так как он является руководителем проекта, цель которого — сбор денег для ВСУ.
Pussy Riot — феминистская рок-группа, организовывала акции в РФ с 2011 года в общественных местах. В 2012 году провела «панк-молебен» в храме в Москве. Затем участниц объявили в розыск по подозрению в хулиганстве. Трех из них задержали и арестовали.
В августе 2012 года певиц признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Их отправили в колонию общего режима на два года.
Одна из участниц Pussy Riot — Надежда Толоконникова — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.
