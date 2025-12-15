Суд в столице признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией

Также деятельность панк-группы запрещена на территории Российской Федерации.

Ранее в реестр иноагентов попал адвокат скандальной группы Pussy Riot Дмитрий Захватов, так как он является руководителем проекта, цель которого — сбор денег для ВСУ.

Pussy Riot — феминистская рок-группа, организовывала акции в РФ с 2011 года в общественных местах. В 2012 году провела «панк-молебен» в храме в Москве. Затем участниц объявили в розыск по подозрению в хулиганстве. Трех из них задержали и арестовали.

В августе 2012 года певиц признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Их отправили в колонию общего режима на два года.

Одна из участниц Pussy Riot — Надежда Толоконникова — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

