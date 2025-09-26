Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова внесли в реестр иноагентов

Традиционно в пятницу Минюст обновил список иноагентов. В этот раз в него попал адвокат скандальной группы Pussy Riot Дмитрий Захватов. В сообщении указано, что он является руководителем проекта, цель которого — сбор денег для ВСУ, сообщается на сайте Минюста.

Также Захватов распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о деятельности органов российской власти, выступал против СВО. Адвокат живет за границей. В июле этого года его объявили в розыск.

В обновленный список иноагентов также попали журналист Андрей Калитин, кинокритик и режиссер Зинаида Пронченко, медиаменеджер и бизнесмен Демьян Кудрявцев. Все они распространяли недостоверные данные и выступали против спецоперации.

В реестр иноагентов включили и независимую литературную премию «ДАР». Учредителем этой премии является иностранная организация, а соучредителями — лица-иноагенты.

