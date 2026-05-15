47% россиян назвали велосипед главным летним транспортом

Почти половина россиян летом выбирают велосипед, а 41% не пользуются сезонным транспортом. Такие данные привел банк «Русский Стандарт», сообщает Газета.ru .

Согласно исследованию, 47% опрошенных чаще всего ездят на велосипеде. Самокат выбирают 9%, ролики — 2%, скейт — 1%. При этом 41% респондентов не пользуются ни одним из этих средств передвижения.

Большинство участников опроса (81%) рассказали, что сначала научились кататься на велосипеде. Ролики стали первым транспортом для 7%, самокат — для 5%, скейтборд — для 2%. Еще 5% признались, что не умеют кататься ни на чем из перечисленного.

Среди родителей 60% сообщили, что дети предпочитают велосипед. Самокат выбирают дети 33% респондентов, ролики — 6%, скейт — 1%.

Аналитики также оценили средние траты в 2026 году. В магазинах велотоваров средний чек по картам банка составил 7523 рубля, в спортивных магазинах — 4758 рублей, в магазинах спортивной одежды и обуви — 5492 рубля. Средний чек аренды самоката достиг 185 рублей. В опросе участвовали более 2 тыс. человек.

