Продажи Audi в России выросли на 445% за счет льготных моторов

Продажи новых Audi в России с января по апрель выросли на 445% — до 3410 машин. Автоэксперт Евгений Забелин связал рост с льготным утилизационным сбором на версии с моторами до 160 л. с., сообщает Газета.ru .

По словам автоэксперта Евгения Забелина, который занимается параллельным импортом, рост спроса обеспечили автомобили китайской сборки с менее мощными двигателями.

«В гамме Audi для рынка КНР сохранились ДВС мощностью менее 160 л. с. Для таких автомобилей действует льготная ставка утилизационного сбора в размере 3,4 тыс. рублей при оформлении на физическое лицо», — рассказал Забелин.

Под льготные условия подпадают модели A3, Audi Q2L и Audi Q3 с турбированным мотором 1.4 TSI мощностью 156 л. с. Такие машины попадают в так называемую «доутильную» зону и становятся выгодными для ввоза в Россию.

В результате автомобили Audi китайского производства стали более доступным вариантом на фоне ограниченного предложения других версий бренда.

