В Реутове прошел День бесплатной юридической помощи

14 марта 2026 года в МФЦ городского округа Реутов прошел день бесплатной юридической помощи для граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

С целью правового информирования и правового просвещения граждан в мероприятии приняли участие представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области, Московской областной Нотариальной Палаты, региональной Адвокатской палаты, а также помощник начальника регионального ГУФСИНпо соблюдению прав человека в УИС Александр Лысов, председатель Общественного совета при ГУФСИН Сергей Леонов.

Участники выездного мероприятия ответили на интересующие вопросы граждан, связанные со списанием кредитов банками, снятием судимости, с лиц, отбывавших наказание, прекращение исполнительных производств, а также провели индивидуальные юридические консультации.

Мероприятие организованноУправлением Министерства юстиции по Московской области.