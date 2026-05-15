Перед XV Русской Музыкальной Премией в Москве прошли розовые вечеринки

В преддверии XV Русской Музыкальной Премии телеканал РУ.ТВ вместе с «Руки Вверх! Бар» и зрителями празднует сразу три знаменательных юбилея нынешнего года. Этот совместный проект получил название «100 лет на троих», объединившее 20-летие самого канала, 30-летие группы «Руки Вверх!» и 50-летие ее лидера Сергея Жукова, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

14 мая в семи московских заведениях «Руки Вверх! Бар» прошли вечеринки в розовых тонах от телеканала РУ.ТВ. На один вечер все бары превратились в пространство фирменного маджентового цвета канала. Посетителей встречали танцевальные хиты, дух 90-х и особые безалкогольные коктейли РУ.ТВ со сладкой ватой — их раздавали бесплатно каждому, кто соблюдал розовый дресс-код.

Гости в тот вечер не только отрывались на танцполе под песни любимых артистов, но и участвовали в караоке-батле по трекам номинантов XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ. По итогам конкурса самые яркие участники получили подарки с символикой бренда, а победителю вручили главный приз — билеты на будущую церемонию.

Вечериночный марафон продолжится 21 мая — непосредственно в день XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ. На «ВТБ Арене» обустроят особую зону с музыкой, колоритным ковром и афишей. В этом тематическом уголке всем желающим раздадут листовки, которые затем можно обменять на безалкогольный коктейль РУ.ТВ в любом московском баре «Руки Вверх!».

В день церемонии окунуться в атмосферу грандиозного шоу смогут не только посетители «ВТБ Арены», но и гости «Руки Вверх! Бар» в разных городах страны. Прямые эфиры премии покажут в Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Новосибирске, Перми, Тюмени и Екатеринбурге. Главной же точкой притяжения станет афтерпати Премии в баре на Тверской. Эта вечеринка продолжится под хиты номинантов и лауреатов. Для обладателей билетов на XV Русскую Музыкальную Премию вход на афтерпати будет свободным, а особенным презентом станет фирменный коктейль без алкоголя.

XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ состоится 21 мая на сцене «ВТБ Арены». В этом году мероприятие объединило сразу две важные даты: 15-летие самой премии и 20-летие канала. Концепция шоу строится на теме единства и многообразия культурного, исторического и природного наследия России. Эти идеи отразятся в декорациях сцены, музыкальных номерах и дресс-коде. А кульминацией по традиции станет вручение заветных самоваров, которые в юбилейный год получили новое оформление.