В Подмосковье интегрируют «Циан» с порталом торгов ЕАСУЗ

Комитет по конкурентной политике Московской области и платформа Циан подписали соглашение об информационном сотрудничестве на форуме «ГОСЗАКАЗ». Сервисы интегрируют с Единым порталом торгов ЕАСУЗ, что упростит подачу заявок на земельно-имущественные аукционы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Соглашение предусматривает прямую интеграцию Циана с порталом ЕАСУЗ. Пользователи, выбрав объект на платформе, смогут сразу перейти на региональную торговую площадку и подать заявку. По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, путь участника сократится «до двух кликов».

«Цифры за два года показали, что размещение подмосковных лотов на Циане дало ощутимый положительный эффект. Теперь мы делаем следующий шаг — прямая интеграция платформ», — сказала Журавлева.

Сотрудничество с Цианом началось в 2024 году после подписания соглашения с министерством инвестиций, промышленности и науки региона. По данным регионального центра торгов, размещение объектов на платформе увеличило единовременные поступления в бюджеты с 2,9 млрд рублей в 2023 году до 4,3 млрд рублей в 2025 году. Количество торгов выросло на 19% — до 4,4 тыс., а число заявок на покупку земельных участков увеличилось втрое — до 3,3 тыс.

По аналитике Циана, если с августа по декабрь 2024 года ежемесячно размещалось в среднем 820 объявлений, то в 2025 году — уже 2,7 тыс. За прошлый год объекты просмотрели около 837 тыс. раз, пользователи оставили 49,5 тыс. запросов и совершили 2,5 тыс. звонков.

В дальнейшем стороны планируют расширить объем и качество данных об объектах: добавить подробные описания, дополнительные фотографии, в том числе прилегающей территории, и уточнить параметры для фильтрации. Сейчас на Циане представлено более 29 тыс. актуальных объектов торгов от электронных площадок, банков и государственных организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.