Темщица года: коуч из Петербурга четвертые сутки бомжует в аэропорту Таиланда

Коуч из Петербурга 4 дня живет в аэропорту Таиланда и просит задержать ее

30-летняя девушка из Санкт-Петербурга, позиционирующая себя в соцсетях как коуч и профессиональный медиатор, оказалась в ловушке схемы экономии в аэропорту Таиланда. Она уже четвертые сутки ночует в терминале, пытаясь добиться собственного ареста у силовиков, сообщает Mash .

Проблема возникла из-за того, что девушка нарушила срок легального пребывания в стране на четыре месяца. За подобный «оверстей» тайское законодательство предусматривает штраф в размере 20 тысяч батов (около 45 тысяч рублей).

Чтобы не платить административное взыскание, бизнес-тренер захотела получить бесплатную депортацию через тюремное заключение. По задумке, после добровольной «отсидки» власти выдворяют нарушителя на родину без штрафа. Туристу остается оплатить лишь билет в один конец.

Петербурженка обошла уже пять местных полицейских участков, слезно умоляя задержать ее. Однако тайские правоохранители отказались делать это.

Ситуация для девушки осложнилась тем, что за время скитаний в аэропорту у нее украли личные вещи. Денег на оплату официального штрафа у коуча по переговорам так и не появилось.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.