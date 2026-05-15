Песков заявил о завершении подготовки визита Путина в КНР

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай завершена, в ближайшее время последует официальное объявление. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Общественная Служба Новостей .

Дмитрий Песков на брифинге заявил, что организационная работа по поездке Владимира Путина в Китай завершена. По его словам, Кремль вскоре объявит детали визита.

В ходе переговоров Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Пекина. Отдельной темой станет визит президента США Дональда Трампа в Китай.

Песков отметил, что Кремль внимательно следит за сообщениями о поездке Трампа. Ранее Си Цзиньпин назвал приезд американского лидера событием, открывающим новую главу, и связал его с началом 15-го пятилетнего плана экономического и социального развития КНР в 2026 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.