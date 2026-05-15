Сядет сама: жительница Рязани слила в Сеть нюдсы, чтобы подставить бывшего

Жительница Рязани опубликовала нюдсы от имени бывшего и ответит по закону

23-летняя девушка из Спасского муниципального округа Рязанской области подала заявление в полицию о том, что экс-парень после расставания опубликовал на своей странице в социальной сети ее интимные фотографии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России « МВД Медиа ».

Однако в ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что бывший сожитель не имеет к инциденту никакого отношения. «Потерпевшая» сама создала фейковый аккаунт ради мести.

В качестве аватарки она использовала снимок мужчины. Затем самостоятельно загрузила в интернет собственную интимную фотосессию.

Написав заявление в правоохранительные органы, девушка рассчитывала привлечь мужчину к уголовной ответственности за старые обиды. Однако обман быстро раскрылся.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов в интернете. Вдобавок к этому сейчас решается вопрос о преследовании за заведомо ложный донос.

