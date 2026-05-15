Врач посоветовала аллергикам гулять утром

Врач-диетолог Соломатина рекомендовала людям с аллергией в сезон цветения выходить на улицу утром или после дождя и соблюдать меры для снижения контакта с пыльцой, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В сезон цветения аллергикам важно минимизировать контакт с аллергенами. В сухую и ветреную погоду лучше реже бывать на улице, а прогулки планировать на раннее утро или время после дождя, когда концентрация пыльцы ниже.

Дома специалист посоветовала держать окна закрытыми, регулярно проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха. После возвращения с улицы рекомендуется промывать слизистые, менять одежду и по возможности принимать душ.

Отдельное внимание врач обратила на перекрестную аллергию. При реакции на злаковые могут усиливаться симптомы на квас, пиво и хлебобулочные изделия. При аллергии на березу возможна реакция на яблоки, груши, персики, сливы, мед и некоторые травы.

Для контроля состояния применяются антигистаминные препараты, капли и спреи для носа и глаз, однако подбирать их следует вместе с врачом. Специалист подчеркнула, что главная задача — определить конкретный аллерген и сократить контакт с ним.

