Суд в Труновском округе закрыл дело о краже 52 кг рыбы

сегодня в 16:54

Обвиняемый в краже рыбы возместил 30 тыс руб и примирился с потерпевшим

Труновский районный суд прекратил уголовное дело о краже рыбы из частного водоема после примирения сторон. Обвиняемый компенсировал ущерб и извинился, сообщает «Победа 26» .

По данным следствия, местный житель установил рыболовную сеть в водоеме, принадлежащем потерпевшему, и выловил 52 кг рыбы. Ущерб от незаконной добычи превысил 12 тыс. рублей.

В ходе заседания потерпевший заявил о примирении. Подсудимый полностью загладил вред: выплатил 30 тыс. рублей и принес извинения. Претензий к нему больше нет.

Суд прекратил производство по делу в связи с примирением сторон и освободил мужчину от уголовной ответственности. Постановление пока не вступило в законную силу.

