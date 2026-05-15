Гигантский отражатель спутника ViaSat-3 F2 раскрыли на орбите

Запущенный в ноябре 2025 года коммуникационный спутник ViaSat-3 F2 полностью развернул свой огромный отражатель, что поможет сформировать сверхвысокоскоростную глобальную сеть спутниковой связи на территории Америки, сообщает Naked Science .

ViaSat-3 F2 несколько месяцев после запуска, который был осуществлен с помощью с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance, выходил на геостационарную орбиту. В итоге он расположился на высоте 35 786 километров над Землей.

На данный момент спутник полностью развернул свой огромный отражатель. Данное устройство позволяет значительно увеличить возможности космического аппарата по передаче широкополосного интернета.

ViaSat-3 F2 предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет по всей территории Америки. На данный момент запущено уже три аппарата серии ViaSat-3, которые покрывают разные регионы. Они способны «гибко перераспределять пропускную способность в пределах своей зоны покрытия».

