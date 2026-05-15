Школьники просят у родителей от 100 тыс руб за выпуск из школы

Исследование: 35% школьников рассчитывают более чем на 500 тыс. после выпуска

Большинство российских школьников ожидают от родителей не менее 100 тыс. рублей за окончание школы, показало исследование SUNLIGHT, сообщает Газета.ru .

По данным опроса, 69% зумеров рассчитывают минимум на 100 тыс. рублей, а 35% из них — более чем на 500 тыс. Лишь 6% готовы ограничиться суммой до 10 тыс. рублей. При этом 46% родителей признались, что дети заранее намекают на денежный подарок.

Родители готовы поощрить выпускников при выполнении условий. Для 64% важно, чтобы баллов ЕГЭ хватило для поступления на бюджет. Еще 49% ждут 100 баллов хотя бы по одному предмету, 35% — среднего балла не ниже 90. Четверть согласны на пороговый минимум, а 13% готовы заплатить только при максимальных результатах по всем экзаменам.

За успешное окончание школы 34% родителей готовы подарить более 100 тыс. рублей, 21% — от 50 до 100 тыс., 43% — от 10 до 50 тыс. рублей.

Деньги планируют потратить на одежду (45%), развлечения (38%), технику (31%) и первую машину (27%). Украшения и часы выбрали 24%: чаще браслеты (56%) и часы (32%), преимущественно из золота (57%) с природным бриллиантом (78%).

Если условия не выполнены, 43% родителей откажутся от подарка, 11% сократят сумму, а 35% предложат выпускнику зарабатывать самостоятельно.

