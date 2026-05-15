Школьники просят у родителей от 100 тыс руб за выпуск из школы
Большинство российских школьников ожидают от родителей не менее 100 тыс. рублей за окончание школы, показало исследование SUNLIGHT, сообщает Газета.ru.
По данным опроса, 69% зумеров рассчитывают минимум на 100 тыс. рублей, а 35% из них — более чем на 500 тыс. Лишь 6% готовы ограничиться суммой до 10 тыс. рублей. При этом 46% родителей признались, что дети заранее намекают на денежный подарок.
Родители готовы поощрить выпускников при выполнении условий. Для 64% важно, чтобы баллов ЕГЭ хватило для поступления на бюджет. Еще 49% ждут 100 баллов хотя бы по одному предмету, 35% — среднего балла не ниже 90. Четверть согласны на пороговый минимум, а 13% готовы заплатить только при максимальных результатах по всем экзаменам.
За успешное окончание школы 34% родителей готовы подарить более 100 тыс. рублей, 21% — от 50 до 100 тыс., 43% — от 10 до 50 тыс. рублей.
Деньги планируют потратить на одежду (45%), развлечения (38%), технику (31%) и первую машину (27%). Украшения и часы выбрали 24%: чаще браслеты (56%) и часы (32%), преимущественно из золота (57%) с природным бриллиантом (78%).
Если условия не выполнены, 43% родителей откажутся от подарка, 11% сократят сумму, а 35% предложат выпускнику зарабатывать самостоятельно.
